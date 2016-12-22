ЖЕЛЕЗНЫЙ БИЗНЕС

То ли от скуки, то ли от нехватки денег несколько пензенцев пошли на преступление. Не выдумывая ничего нового, мужчины решили заработать старым способом – сдать металл. Товар для продажи они нашли на одной из теплотрасс города. Сняв с нее листы железа, они направились в ближайший пункт сдачи лома. На этом их удача закончилась. Пропажу обнаружили работники городской теплосети и сразу же обратились в полицию.

«Сотрудниками уголовного розыска, в ходе оперативных мероприятий, был установлен пункт приема металла, в который злоумышленники сдали похищенное. При проведении дальнейших действий оперативниками установлена группа лиц, причастных к преступлению от 27 до 50 лет», - отметил следователь отдела №5 СУ УМВД России по г.Пензе Евгений Рожков.

Группу подозреваемых сразу задержали и доставили в пункт полиции. Но там выяснилось, что двое из них вообще не понимали за что их задержали и поведали полицейским удивительную историю. Они думали, что забирают металлические листы законно и не побоялись уголовной ответственности.

«В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых обнаружил возможность совершить кражу металлических листов теплоизоляции с труб теплотрассы и попросил помочь в этом своего знакомого. Данные лица ввели в заблуждение двух своих товарищей, которых попросили помочь перевести листы металла. Они рассказали им, что работают на тепловой сети и занимаются демонтажем элементов теплоизоляции, а зарплату и выдают металлическими листами», - добавил следователь.

Подозреваемые действовали под покровом ночи, а днем продавали награбленное. Некоторую часть украденного железа удалось изъять. На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.