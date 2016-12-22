Новый год без хлопот

На встречу с педагогами Глава администрации Виктор Кувайцев пришел со словами благодарности за работу в 2016 году и с просьбой организовать досуг школьников во время праздников. Перед учебными заведениями стоит ответственная задача – провести как можно больше мероприятий, чтобы каждый день школьных каникул насыщенным и интересным.

«Предстоят новогодние праздники, много выходных дней. Во всех образовательных учреждениях пройдет большое количество мероприятий, где будут присутствовать дети, задействованы родители, приглашенные коллективы. Для нас с вами это очень ответственный этап. Мы должны сделать так, чтобы всем окружающим было интересно, а нам с вами – спокойно», – обратился к руководителям школ начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

В областном центре многие пришкольные территории имеют хорошие хоккейные площадки, где можно заниматься спортом. К организации досуга детей привлекут педагогов дополнительного образования. Пензенские учебные заведения имеет хороший опыт в этой работе.

«У пензенского образования есть своё имя. Мы этим гордимся. Хотя не замалчиваем и те проблемы, которые у нас есть», – подчеркнул Глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Чтобы избежать проблемных ситуаций, взрослые обязаны проследить за безопасностью детей. Особое внимание к поведению елок с большим количеством людей. Глава администрации поручил подготовить план работ с детьми по каждой школе.