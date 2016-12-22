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 Четверг, 22 декабря 2016
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Пединституту – 77!
Сегодня в Пензе
 
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Каждый год в конце декабря педагогический институт отмечает день своего рождения. В далеком 1939 году было принято решение основать учительский институт. Однако, развитие педагогического образования началось гораздо раньше.       

 «142 года у нас в Сурском крае, на Пензенской земле развивается педагогическое образование. Это серьёзный промежуток времени, который позволяет нам гордиться и вместе с тем, показывает нам, что надо знать, что происходило за эти полтора века»,- говорит Вячеслав Власов, профессор педагогического института им. В.Г. Белинского.

За свою многолетнюю историю в стенах пединститута высшее образование получили свыше 150 тысяч педагогов, которые прославляют свою альма-матер, как в Пензенской области, так и за ее пределами.

Новость: Мария Сайганова

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