Каждый год в конце декабря педагогический институт отмечает день своего рождения. В далеком 1939 году было принято решение основать учительский институт. Однако, развитие педагогического образования началось гораздо раньше.

«142 года у нас в Сурском крае, на Пензенской земле развивается педагогическое образование. Это серьёзный промежуток времени, который позволяет нам гордиться и вместе с тем, показывает нам, что надо знать, что происходило за эти полтора века»,- говорит Вячеслав Власов, профессор педагогического института им. В.Г. Белинского.

За свою многолетнюю историю в стенах пединститута высшее образование получили свыше 150 тысяч педагогов, которые прославляют свою альма-матер, как в Пензенской области, так и за ее пределами.