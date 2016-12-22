Погружение в профессию с первых дней учёбы — такую задачу ставят перед собой студенты Медицинского института Пензенского госуниверситета. Под чутким руководством педагогов будущие медики пробуют себя в качестве учёных, создавая уникальные препараты, по которым значительно легче изучать ту или иную науку.

«Например, эти экземпляры помогут быстрее освоить анатомию, — пояснил староста студенческого научного кружка кафедры «Анатомия человека», Владимир Бросалов, указывая на заспиртованные органы. — Анатомия - наука прикладная, и её постижение не возможно без работы с практическим материалом. Эти препараты позволяют лучше изучить отдельные анатомические аспекты».

Учебные пособия, предметы наглядности и прочие «прелести» профессии студенты-медики представили на выставке Школы молодого учёного под названием «Научная песочница». Директор Медицинского института ПГУ, Александр Митрошин, отметил: «Здесь студенты показывают свои научные наработки. Пусть они простые. Но это первый камень для дальнейшего научного творчества».

Среди студенческих работ есть и такие, которые активно используются на практике. Староста студенческого научного кружка кафедры «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина», Али Тимербулатов, продемонстрировал лист ксеноперикарда: «Его широко применяют в хирургии. А в травматалогии — для пластики дефектов сухожилий. Они создают более прочные соединения и позволяют пациенту скорее реабилитироваться».

Такая выставка проходит ежегодно. Лучшие работы студентов получают финансовую поддержку.