В Доме молодежи пройдет встреча с ветеранами ВОВ и обсуждение фильма 28 панфиловцев

23 декабря в 11.00 в Доме молодежи пройдет встреча с Ветеранами ВОВ и молодым поколением, а также обсуждение фильма «28 Панфиловцев».

В мероприятии примут участие молодежные общественные объединения и организации, патриотические клубы, «Волонтеры Победы» и уважаемые Ветераны. Почетным гостем станет Ветеран ВОВ - Керханаджев Владимир Николаевич, председатель Пензенского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Мероприятие проходит в рамках 75 -ой годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

На дискуссионной площадке участники обсудят фильм «28 Панфиловцев», данный фильм снят за счет сбора денежных средств на платформе краудфандинга. Это уникальный проект, потому что он нашел народный отклик огромного масштаба — 28 000 человек внесли пожертвования на его создание.

Это настоящее кино о настоящих героях великой страны, в котором остро нуждается каждый человек, говорящий на русском языке и хранящий память о предках, благодаря подвигу которых любой из нас получил возможность появиться на свет и жить в России.

В фильме 28 панфиловцев действие разворачивается осенью 1941 года, когда всего лишь одно небольшое шоссе отделяло немецкие войска от Волоколамска. Тогда шоссе заняла 316-ая стрелковая дивизия, находящаяся под командованием авторитетного генерала И. В. Панфилова. Стрелки так и прозвали себя - "панфиловцами", под руководством своего военачальника сделав всё, чтобы защитить город от натиска превосходящего численностью врага.