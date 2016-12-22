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Ремонт пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Пенза-1 завершен
Сегодня в Пензе
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На Куйбышевской железной дороге в рамках модернизации вокзального комплекса Пенза-1 завершен ремонт пешеходного тоннеля, соединяющего авто- и железнодорожный вокзал. Все запланированные работы в тоннеле завершены в установленные сроки. За неполные три месяца проведен большой объем работ: вынесены находящиеся в переходе электрические кабели и коммуникационные линии, построена новая ливневая канализация и проложены трубы водоотведения с естественным оттоком, что полностью исключит проникание внутрь дождевых вод. Проведен демонтаж старых стен и возведены новые. Это позволило расширить тоннель на 1,5 м и увеличить его пропускную способность. Старое напольное покрытие демонтировано. Проведен подъем, укрепление, и асфальтировка пола. Отметим, что для укрепления пола создана специальная бетонная «подушка» с опорой на цельные железобетонные плиты. В тоннеле полностью заменено освещение. На месте старых ламп установлены современные светодиодные светильники. Напомним, что модернизация вокзального комплекса Пенза-1 ведется поэтапно с 2013 года и является одним из самых капитало- и трудоемких инвестпроектов в Пензенском регионе Куйбышевской железной дороги за последние годы. В 2013 году был обновлен внешний облик вокзала и здания гостиницы, создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Ремонт тоннеля стал завершающим этапом работ.
На Куйбышевской железной дороге в рамках модернизации вокзального комплекса Пенза-1 завершен ремонт пешеходного тоннеля, соединяющего авто- и железнодорожный вокзал. Все запланированные работы в тоннеле завершены в установленные сроки. За неполные три месяца проведен большой объем работ: вынесены находящиеся в переходе электрические кабели и коммуникационные линии, построена новая ливневая канализация и проложены трубы водоотведения с естественным оттоком, что полностью исключит проникание внутрь дождевых вод. Проведен демонтаж старых стен и возведены новые. Это позволило расширить тоннель на 1,5 м и увеличить его пропускную способность.
Старое напольное покрытие демонтировано. Проведен подъем, укрепление, и асфальтировка пола. Отметим, что для укрепления пола создана специальная бетонная «подушка» с опорой на цельные железобетонные плиты. В тоннеле полностью заменено освещение. На месте старых ламп установлены современные светодиодные светильники.
Напомним, что модернизация вокзального комплекса Пенза-1 ведется поэтапно с 2013 года и является одним из самых капитало- и трудоемких инвестпроектов в Пензенском регионе Куйбышевской железной дороги за последние годы. В 2013 году был обновлен внешний облик вокзала и здания гостиницы, создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Ремонт тоннеля стал завершающим этапом работ.
Новость: Пресс-служба КбшЖД Пенза
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