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Разработано мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко»
Сегодня в Пензе
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С помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко» можно определить легальность алкогольной продукции и сообщить о найденном нарушении в Росалкогольрегулирование Министерство сельского хозяйства Пензенской области информирует, что Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) разработано мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Приложение позволяет путем сканирования штихового кода акцизной марки, QR-кода выданного при покупке алкоголя чека, определить легальность алкогольной продукции по данным из системы ЕГАИС, легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке, найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции с указанием юридического лица, идентификационного номера налогоплательщика, номера выданной лицензии и срока ее действия, а также сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. «Использование данного приложения значительно поможет потребителям избежать покупки нелегальной алкогольной продукции, что особенно актуально в преддверии новогодних и рождественских праздников. Кроме того, с помощью данного приложения потребитель сможет сообщить о местах реализации недоброкачественной продукции, что позволит обеспечить легальность алкогольного рынка», - прокомментировал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.
С помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко» можно определить легальность алкогольной продукции и сообщить о найденном нарушении в Росалкогольрегулирование
Министерство сельского хозяйства Пензенской области информирует, что Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) разработано мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко».
Приложение позволяет путем сканирования штихового кода акцизной марки, QR-кода выданного при покупке алкоголя чека, определить легальность алкогольной продукции по данным из системы ЕГАИС, легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке, найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции с указанием юридического лица, идентификационного номера налогоплательщика, номера выданной лицензии и срока ее действия, а также сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.
«Использование данного приложения значительно поможет потребителям избежать покупки нелегальной алкогольной продукции, что особенно актуально в преддверии новогодних и рождественских праздников. Кроме того, с помощью данного приложения потребитель сможет сообщить о местах реализации недоброкачественной продукции, что позволит обеспечить легальность алкогольного рынка», - прокомментировал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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