Более чем на 17% увеличились грузовые перевозки в Пензенском регионе на Куйбышевской железной дороге

В Пензенском регионе ведется работа по привлечению дополнительных объёмов грузов. Регулярно проводятся встречи с пензенскими грузоотправителями и грузополучателями, основной задачей которых является решение проблемных вопросов, а также презентация для представителей промышленности и предпринимательства новых транспортно-логистических услуг, включая мультимодальные перевозки.

По оперативным данным погрузка на станциях Пензенского региона Куйбышевской железной дороги за 11 месяцев 2016 года составила 1,5 млн. тонн, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные виды грузов, перевозимых по территории Пензенской области: промышленные товары, нефтепродукты, строительные материалы, зерно, лом чёрных металлов. Кроме того, отмечается увеличение объемов в перевозке сахара, продовольственных товаров и контейнерных грузов.

Взаимоотношения между Правительством Пензенской области и ОАО «РЖД» строятся на основании заключенного Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на обеспечение качественного удовлетворения потребностей организаций, находящихся на территории Пензенской области, и населения в железнодорожных перевозках, а также на сбалансированность интересов ОАО «РЖД» и Пензенской области в производственной, финансовой, инвестиционной и других сферах деятельности, обеспечивающих мобилизацию финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов.