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Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено двум работникам агропромышленного комплекса Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено двум работникам агропромышленного комплекса Пензенской области. Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20.12.2016 № 695 звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены трактористы ОП «Каменское» ООО «Пачелмское хозяйство» (ООО «УК «Русмолко») Каменского района Пензенской области Казым Мамлеев и Ряшид Тактаров.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено двум работникам агропромышленного комплекса Пензенской области.
Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20.12.2016 № 695 звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены трактористы ОП «Каменское» ООО «Пачелмское хозяйство» (ООО «УК «Русмолко») Каменского района Пензенской области Казым Мамлеев и Ряшид Тактаров.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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