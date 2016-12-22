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 Четверг, 22 декабря 2016
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Иван Белозерцев провел переговоры с собственником завода «Биосинтез»
Сегодня в Пензе
 

В ходе переговоров с собственниками завода Иван Белозерцев подчеркнул, что приход инвестора на фармацевтическое производство в Пензе откроет новые перспективы для развития компании. «Сегодня «Биосинтез» выпускает 180 препаратов, но, думаю, это не предел. Ампулы, мази, таблетки, капсулы, инвазивные растворы, суппозитории производства нашего завода востребованы на рынке лекарств и поставляются в страны СНГ, Балтии, Западной Европы и Азии.

Уверен,что с помощью индийских партнеров компания расширит и перечень продукции, и географию поставок, сможет развиваться более динамично», - сказал глава региона по итогам встречи.

Напомним, что в ноябре текущего года индийская компания «Сан Фарма» сообщила о приобретении у группы «Биотек» 85,1% пензенского предприятия за 24 млн.долларов США.

Новость: Дмитрий Раткин

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