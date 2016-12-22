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 Четверг, 22 декабря 2016
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Предприниматели Пензенской области получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
Сегодня в Пензе
 

С 15 декабря совместный проект Почты России и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, расширен по всей стране. Услугу отправления посылки за рубеж корпоративным клиентам в упрощенном порядке помогают 369 центров выдачи и приема посылок в 185 городах России. Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут.

 Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации, заполняемой в  онлайн режиме, без присутствия отправителя в таможенных органах.

Отправителю достаточно прийти с посылкой и распечатанной декларацией, с которой оператор почты при приеме посылки сканирует штрих-код. Адреса Центров выдачи и приема посылок в Пензенской области:

  • Пенза – 440044, ул. Дзержинского, 3;
  • 440061, ул. Пролетарская, 6;
  • 440066,  ул. Строителей, 17а;
  • 440033, ул. Дружбы, 9

в г. Кузнецк – 442530, ул. Белинского, 124

Новость: Дмитрий Раткин

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