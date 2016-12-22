|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Предприниматели Пензенской области получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
Сегодня в Пензе
|
С 15 декабря совместный проект Почты России и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, расширен по всей стране. Услугу отправления посылки за рубеж корпоративным клиентам в упрощенном порядке помогают 369 центров выдачи и приема посылок в 185 городах России. Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации, заполняемой в онлайн режиме, без присутствия отправителя в таможенных органах. Отправителю достаточно прийти с посылкой и распечатанной декларацией, с которой оператор почты при приеме посылки сканирует штрих-код. Адреса Центров выдачи и приема посылок в Пензенской области: в г. Кузнецк – 442530, ул. Белинского, 124
С 15 декабря совместный проект Почты России и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, расширен по всей стране. Услугу отправления посылки за рубеж корпоративным клиентам в упрощенном порядке помогают 369 центров выдачи и приема посылок в 185 городах России. Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут.
Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации, заполняемой в онлайн режиме, без присутствия отправителя в таможенных органах.
Отправителю достаточно прийти с посылкой и распечатанной декларацией, с которой оператор почты при приеме посылки сканирует штрих-код. Адреса Центров выдачи и приема посылок в Пензенской области:
в г. Кузнецк – 442530, ул. Белинского, 124
Новость: Дмитрий Раткин
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru