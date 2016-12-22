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Жители Пензы могут приобрести путевки в загородные лагеря по электронной очереди
Сегодня в Пензе
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В администрации города Пензы состоялось рабочее совещание по вопросу организации работы веб-сайта заявочной кампании на приобретение путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. В ходе совещания разработчиками сайта продемонстрирована работа электронной системы подачи заявок на приобретение путёвок. Отмечено, что родители детей или законные представители имеют право выбора способа регистрации в электронной очереди на выделение путёвки. В ближайшее время разработчиками будет проведено обучение операторов районных администраций, осуществляющих электронную регистрацию заявок населения в ходе личного приёма, а также информирование населения города Пензы о порядке самостоятельной регистрации в электронной очереди. Начало работы веб-сайта заявочной кампании запланировано на 10 февраля 2017 года.
В администрации города Пензы состоялось рабочее совещание по вопросу организации работы веб-сайта заявочной кампании на приобретение путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. В ходе совещания разработчиками сайта продемонстрирована работа электронной системы подачи заявок на приобретение путёвок.
Отмечено, что родители детей или законные представители имеют право выбора способа регистрации в электронной очереди на выделение путёвки. В ближайшее время разработчиками будет проведено обучение операторов районных администраций, осуществляющих электронную регистрацию заявок населения в ходе личного приёма, а также информирование населения города Пензы о порядке самостоятельной регистрации в электронной очереди. Начало работы веб-сайта заявочной кампании запланировано на 10 февраля 2017 года.
Новость: Дмитрий Раткин
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