Жители Пензы могут приобрести путевки в загородные лагеря по электронной очереди

В администрации города Пензы состоялось рабочее совещание по вопросу организации работы веб-сайта заявочной кампании на приобретение путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. В ходе совещания разработчиками сайта продемонстрирована работа электронной системы подачи заявок на приобретение путёвок.

Отмечено, что родители детей или законные представители имеют право выбора способа регистрации в электронной очереди на выделение путёвки. В ближайшее время разработчиками будет проведено обучение операторов районных администраций, осуществляющих электронную регистрацию заявок населения в ходе личного приёма, а также информирование населения города Пензы о порядке самостоятельной регистрации в электронной очереди. Начало работы веб-сайта заявочной кампании запланировано на 10 февраля 2017 года.