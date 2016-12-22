Учитель из Пензы Елена Суханова отмечена Почетной грамотой Президента РФ

Елена Викторовна - учитель биологии высшей квалификационной категории. За период работы в школе N76 г.Пензы с 1999 года по настоящее время она активно внедряет в свою деятельность инновационные технологии, работает по авторским программам. Елена Суханова является автором учебной программы регионального курса «Экология Пензенского края».

Ее опыт обобщен и распространен среди учителей Пензенской области. Ее ученики неоднократно становились победителями и призёрами городского, областного и заключительного этапов Всероссийских олимпиад школьников по экологии и биологии, а также научно-практических конференций школьников различного уровня.

С 2006 года является руководителем команды школьников Пензенской области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экологии.