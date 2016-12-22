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Пензенские предприятия активно пользуются услугами железной дороги
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Это первая встреча Губернатора с вновь назначенным начальником Куйбышевской железной дороги. Но о тесном сотрудничестве Пензенской области с РЖД Рашид Сайбаталов уже наслышан: «Очень приятно познакомиться с вами! По словам моих коллег, которые проработали ни один год на пензенской земле, я понял, что взаимоотношения местной власти и РЖД выстроены очень конструктивно».
Доказательство тому — объёмы перевозимых на поездах грузов, которые по сравнению с прошлым годом увеличились на 17%. Пензенские предприятия стали активнее пользоваться именно услугами железной дороги.
«Это доказательство того, что экономика нашей области развивается», — подчеркнул Иван Белозерцев.
У железнодорожников и региональной власти цель общая — переманить товаропроизводителей с автодорог на поезда. Это позволит значительно снизить нагрузку на магистрали, а значит — сделать дорожное движение более безопасным.
С целью дальнейшего сотрудничества стороны подписали соглашение. В нём — пункты, отражающие взаимодействие по разным направлениям — от инвестиций до экологической безопасности.
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