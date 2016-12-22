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 Четверг, 22 декабря 2016
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Учимся в декрете
Сегодня в Пензе
 
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Новое место работы Натальи Сараевой – Железнодорожная больница. Сюда женщина устроилась медицинским работником после того, как прошла обучение в декретном отпуске. Удобный график, стабильная зарплата, – в больнице молодую маму сразу приняли в коллектив.

«Находясь в декретном отпуске, я узнала, что в центре занятости населения реализуется бесплатная программа «Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком». Я обратилась в центр занятости, группа по повышению квалификации была уже укомплектована. Меня в течение двух недель зачислили в группу и направили на обучение в медицинский колледж», – рассказала Наталья Сараева.

Программа профессионального обучения мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, реализуется в Пензе уже несколько лет. Она помогает женщинам найти новое место работы или вернуться на прежнее. Обучение для всех абсолютно бесплатное.

«Срок обучения был один месяц. Я получила именно те знания, которые мне помогли в дальнейшей работе», - отметила женщина.

В 2016 году центром занятости на профессиональное обучение направлены 132 женщины. Перечень предлагаемых специальностей весьма широк — сестринское дело, фармацевт, бухгалтер и многие другие. В новом году от молодых мам ждут новых заявления на курсы.

Новость: Елена Кандрина

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