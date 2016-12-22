В дни новогодних каникул все областные службы будут работать в усиленном режиме

Областные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления в новогодние праздники будут нести ответственность за обеспечение безопасности жителей области. Об этом сообщили в управлении ЖКХ Пензенской области.

В полной готовности находится специальная пожарная автотехника подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны и другие экстренные оперативные службы. Органы управления и силы Пензенской территориальной подсистемы российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут переведены в режим функционирования «повышенная готовность».

«Наша с вами общая задача – сделать всё необходимое, чтобы ничто не омрачило праздничное настроение пензенцев.», - отметил начальник Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.