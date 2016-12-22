«Артемовские чтения»

В ходе конференции «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы» участники обсудят психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в современной школе, проблемы теории и практики обучения математике, информационные технологии в образовании и другие темы.

Возможно очное и заочное участие в конференции. Планируется издание сборника материалов. Для участия в мероприятии необходимо направить в Оргкомитет заявку и текст статьи объемом не более 5 страниц до 20 февраля 2017 года. Адрес электронной почты n.mali2012@yandex.ru.