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«Артемовские чтения»
Сегодня в Пензе
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В ходе конференции «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы» участники обсудят психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в современной школе, проблемы теории и практики обучения математике, информационные технологии в образовании и другие темы. Возможно очное и заочное участие в конференции. Планируется издание сборника материалов. Для участия в мероприятии необходимо направить в Оргкомитет заявку и текст статьи объемом не более 5 страниц до 20 февраля 2017 года. Адрес электронной почты n.mali2012@yandex.ru.
В ходе конференции «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы» участники обсудят психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в современной школе, проблемы теории и практики обучения математике, информационные технологии в образовании и другие темы.
Возможно очное и заочное участие в конференции. Планируется издание сборника материалов. Для участия в мероприятии необходимо направить в Оргкомитет заявку и текст статьи объемом не более 5 страниц до 20 февраля 2017 года. Адрес электронной почты n.mali2012@yandex.ru.
Новость: Дмитрий Раткин
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