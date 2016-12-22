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В Пензе штрафы за нарушение благоустройства достигают десятков тысяч рублей
Сегодня в Пензе
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В администрации Железнодорожного района города Пензы проведено очередное заседание административной комиссии Железнодорожного района города Пензы. В ходе заседания членами комиссии рассмотрено 40 административных материалов, из которых 38 протоколов составлено за нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе. В итоге, к административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 32 лица (из них должностных лиц – 4, юридических лиц – 6, физических лиц – 22), сумма наложенных штрафов составила 91 500 рублей.
В администрации Железнодорожного района города Пензы проведено очередное заседание административной комиссии Железнодорожного района города Пензы.
В ходе заседания членами комиссии рассмотрено 40 административных материалов, из которых 38 протоколов составлено за нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе.
В итоге, к административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 32 лица (из них должностных лиц – 4, юридических лиц – 6, физических лиц – 22), сумма наложенных штрафов составила 91 500 рублей.
Новость: Дмитрий Раткин
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