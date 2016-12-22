В Пензе штрафы за нарушение благоустройства достигают десятков тысяч рублей

В администрации Железнодорожного района города Пензы проведено очередное заседание административной комиссии Железнодорожного района города Пензы.

В ходе заседания членами комиссии рассмотрено 40 административных материалов, из которых 38 протоколов составлено за нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе.

В итоге, к административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 32 лица (из них должностных лиц – 4, юридических лиц – 6, физических лиц – 22), сумма наложенных штрафов составила 91 500 рублей.