Более тысячи новых книг поступило в городские библиотеки

Приоритет в тематике и подборе книг был отдан лучшим образцам отечественной классики, новым книгам-лауреатам различных премий детского чтения, произведениям современных авторов для детей и подростков. Значительная часть приобретенных книг – это собрания хрестоматийных произведений для школьников младших и средних классов. В новых изданиях в городских библиотеках также представлены книги любимые целыми поколениями читателей – это произведения Толстого, Осеевой, Остера, Гайдара, Маршака, Беляева, Григоровича. Все издания имеют яркие иллюстрации и хорошо читаемый шрифт. Новая литература доступна для юных пензенцев во всех библиотеках города и отлично подойдет для семейного чтения в период новогодних каникул

Новость: Дмитрий Раткин