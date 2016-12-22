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Более тысячи новых книг поступило в городские библиотеки
Сегодня в Пензе
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Приоритет в тематике и подборе книг был отдан лучшим образцам отечественной классики, новым книгам-лауреатам различных премий детского чтения, произведениям современных авторов для детей и подростков. Значительная часть приобретенных книг – это собрания хрестоматийных произведений для школьников младших и средних классов. В новых изданиях в городских библиотеках также представлены книги любимые целыми поколениями читателей – это произведения Толстого, Осеевой, Остера, Гайдара, Маршака, Беляева, Григоровича. Все издания имеют яркие иллюстрации и хорошо читаемый шрифт. Новая литература доступна для юных пензенцев во всех библиотеках города и отлично подойдет для семейного чтения в период новогодних каникул
Приоритет в тематике и подборе книг был отдан лучшим образцам отечественной классики, новым книгам-лауреатам различных премий детского чтения, произведениям современных авторов для детей и подростков.
Значительная часть приобретенных книг – это собрания хрестоматийных произведений для школьников младших и средних классов. В новых изданиях в городских библиотеках также представлены книги любимые целыми поколениями читателей – это произведения Толстого, Осеевой, Остера, Гайдара, Маршака, Беляева, Григоровича. Все издания имеют яркие иллюстрации и хорошо читаемый шрифт. Новая литература доступна для юных пензенцев во всех библиотеках города и отлично подойдет для семейного чтения в период новогодних каникул
Новость: Дмитрий Раткин
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