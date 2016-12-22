Первый годовой отчет на посту мэра

В Пензе прошло заседание городского актива, на котором Виктор Кувайцев выступил с отчетным докладом о социально – экономическом развитии нашего города в уходящем 2016 году. Свой первый отчет в должности мэра города Виктор Кувайцев начал с благодарности к своим подчиненным.

«Сегодня, ровно год, как я исполняю обязанности Главы администрации и работаю в этой должности. За этот срок работы была сформирована новая команда, пришли новые люди. Которые, с одной стороны разделяют мои темпы работы, видения и цели, перспективы города, а с другой, привнесли в работу муниципалитета свои мысли, идеи, нестандартное решение вопросов и проблем»,- отмечает Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

Заниматься поиском и применением лучших практик, передового опыта, не забывая также прислушиваться к мнению жителей региона, - задачи, которые предстоит решать городской администрации в следующем 2017 году. Говоря об экономической ситуации в Пензе, мэр города отметил, что в этом году пришлось искать новые пути наполнения бюджета.

«Существующая экономическая ситуация в стране сказалась на деловой и инвестиционной активности. Спрос на землю в 2016 году заметно снизился. В этих условиях мы были вынуждены искать другие источники наполнения бюджета. Было принято решение сделать ставку на реализацию имущества, находящегося в собственности города. Это принесло положительные результаты»,- говорит Виктор Кувайцев.

На следующий год доходы в бюджет города спрогнозированы в сумме 9,5 млрд рублей. 2017 – по-прежнему останется социально ориентированным, доля расходов на содержание и развитие этой сферы в общем объеме составит 71%.