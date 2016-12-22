Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 22 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Первый годовой отчет на посту мэра
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

В Пензе прошло заседание городского актива, на котором Виктор Кувайцев выступил с отчетным докладом о социально – экономическом развитии нашего города в уходящем 2016 году. Свой первый отчет в должности мэра города Виктор Кувайцев начал с благодарности к своим подчиненным.

«Сегодня, ровно год, как я исполняю обязанности Главы администрации и работаю в этой должности. За этот срок работы была сформирована новая команда, пришли новые люди. Которые, с одной стороны разделяют мои темпы работы, видения и цели, перспективы города, а с другой, привнесли в работу муниципалитета свои мысли, идеи, нестандартное решение вопросов и проблем»,- отмечает Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

Заниматься поиском и применением лучших практик, передового опыта, не забывая также прислушиваться к мнению жителей региона, - задачи, которые предстоит решать городской администрации в следующем 2017 году. Говоря об экономической ситуации в Пензе, мэр города отметил, что в этом году пришлось искать новые пути наполнения бюджета.

«Существующая экономическая ситуация в стране сказалась на деловой и инвестиционной активности. Спрос на землю в 2016 году заметно снизился. В этих условиях мы были вынуждены искать другие источники наполнения бюджета. Было принято решение сделать ставку на реализацию имущества, находящегося в собственности города. Это принесло положительные результаты»,- говорит Виктор Кувайцев.

На следующий год доходы в бюджет города спрогнозированы в сумме 9,5 млрд рублей. 2017 – по-прежнему останется социально ориентированным, доля расходов на содержание и развитие этой сферы в общем объеме составит 71%.

Новость: Мария Сайганова

2016-12-22
«Позитивный взгляд…»
На портале «Пенза-Взгляд» прошёл конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства
 
2016-12-22
«Земля родная»
В Литературном музее прошёл методический тренинг для руководителей научно-исследовательских работ
 
2016-12-22
ИЗ-ПОД ПОЛЫ
Полиция изъяла партию спиртосодержащей продукции без документов
 
2016-12-22
Поговорим о бюджете
Пензенская городская дума приняла бюджет Пензы на 2017 год
 
2016-12-22
Первый годовой отчет на посту мэра
Виктор Кувайцев подвел итоги работы уходящего года
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru