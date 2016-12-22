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Поговорим о бюджете
Сегодня в Пензе
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В Пензе прошла 30 сессия Пензенской городской думы в ходе которой депутаты приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. О проекте-решении о бюджете областного центра доложила начальник финансового управления города Пензы Ольга Завьялкина.
«По данным главных администраторов доходов бюджета города, поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017 году планируется в сумме 4 млрд 739 млн рублей, что составляет 108,1% к оценке 2016 года», - отметила Начальник финансового управления города Пензы Ольга Завьялкина.
Расчет бюджета учитывал изменения в законодательстве Российской Федерации и Пензенской области, которые вступают в силу с 1 января 2017 года. В основном такие точные цифры удалось узнать по итогам расчетов налоговой базы и начислениям налогов за 2015 год, а также по данным об исполнении бюджета и оценке поступлений в бюджет в 2016 году.
В итоге принятие бюджета города Пензы поддержали наибольшим количеством голосов. За принятие проголосовало 29, против – трое.
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