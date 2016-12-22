ИЗ-ПОД ПОЛЫ

В этот ларёк на улице Аустрина жители ходят за косметическим лосьоном, но не только для того, чтобы воспользоваться им после бритья. Недорогая спиртосодержащая продукция часто пользуется спросом у известной категории граждан... Но для каких целей её употреблять — дело каждого, а вот обязанность продавца — иметь всю необходимую документацию.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова, пояснила: «Сотрудник отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе совместно с представителями администрации Октябрьского района при проведении профилактических мероприятий по проверке объектов потребительского рынка выявили факт реализации без документов косметического лосьона. Н продавался наряду с другими косметическими товарами, но на витрине представлен не был».

Не было на товар и документов. Дескать, остатки! — пояснила продавец. Только остатков этих — целая партия коробок.

«Полицейские изъяли из павильона шесть тысяч флаконов косметического лосьона. Образцы жидкости направлены на экспертизу для выявления опасных для жизни и здоровья людей веществ», — сообщила Ольга Евдокимова.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.