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 Четверг, 22 декабря 2016
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«Земля родная»
Сегодня в Пензе
 
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Несмотря на то, что они учителя они тоже учатся и узнают что-то новое. В этот раз в зале Литературного музея собрались преподаватели истории и краеведения из разных школ Пензы и области. Для них прошёл методический тренинг по оформлению научно-исследовательских работ в рамках проекта «Земля родная».

«В Пензенской области активно ведётся научно-исследовательская работа наш конкурс представляет порядка 200 работ со всех муниципальных образований» - рассказала старший методист Пензенской области станции юных туристов Мария Пономарева.

На краеведческую конференцию поступает множество разнообразных работ, по содержанию, по теме, по драматургии. Но одно должно быть одинаково у всех, а именно оформление.

«Методики очень разнообразны. Экологические отличаются от методик исследования источников документарных, поэтому все эти тонкости руководители должны знать»,-прокомментировала Мария Пономарёва.

Во многих районах научными работами интересуются в исследовательских центрах, потому что они поднимают на поверхность, ту информацию о которой ранее не было известно.

«Их нужно грамотно внести в научно-исследовательскую работу и об этом мы сегодня будем говорить, чтобы они стали интересны и их возможно было интересно использовать уже учёным высокого уровня, академикам в своих работах», -подытожила Мария Пономарёва  

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