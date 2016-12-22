В этом конкурсе нет проигравших. Все картины индивидуальные и уникальные. На портале актуальных новостей «Пенза-Взгляд» прошёл конкурс под названием «Позитивный взгляд на век с четвертью», также конкурс прошёл в честь дня рождения картинной галереи имени Савицкого.

«Огромное спасибо, лучшего подарка нам мне, как директору и коллективу галерее, то что за 10 дней, 1 января 2017 года Пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого исполнится 125 лет»,- подчеркнул Кирилл Застрожный.

Главная цель конкурса найти новых талантливых художников в Пензенской области. Участниками стали 23 талантливых художника. Всего на конкурс поступило более 50 работ среди них были и живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

«Уровень работ высокий, поэтому с большим трудом выбирали лучшие, потому что они хорошие, они хорошо и талантливо написаны, они интересные и из них выбрать было очень непросто»,- рассказал директор Пензенской Картинной галереи им. К.А. Савицкого, Кирилл Застрожный.

Выбирать лучшие работы было действительно тяжело, ведь каждая из них по-своему прекрасна и пропитана любовью авторов к своей родине.

Семья Вилковых из Сердобска-семья творческая, все они занимаются написанием картин. Поэтому они решили принять участие в конкурсе в полном составе: мама, папа, дочка и сын.

«Мы стараемся не пропускать никаких конкурсов, никаких выставок, о которых узнаём, стараемся не пропускать. Решили себя показать и на других посмотреть, а ещё такой конкурс, где можно с детьми поучаствовать»,-поделилась Елена Вилкова.

Торжественная церемония награждения всех участников конкурса состоялась в Пилястровом зале Губернаторского дома, а накануне Нового года редакции портала «Пенза-Взгляд» и газеты «Горожанин» приняли решение вручить небольшие призы и подарки абсолютно всем участникам конкурса.