Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 22 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Позитивный взгляд…»
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

В этом конкурсе нет проигравших. Все картины индивидуальные и уникальные. На портале актуальных новостей «Пенза-Взгляд» прошёл конкурс под названием «Позитивный взгляд на век с четвертью», также конкурс прошёл в честь дня рождения картинной галереи имени Савицкого.

«Огромное спасибо, лучшего подарка нам мне, как директору и коллективу галерее, то что за 10 дней, 1 января 2017 года Пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого исполнится 125 лет»,- подчеркнул Кирилл Застрожный.   

Главная цель конкурса найти новых талантливых художников в Пензенской области. Участниками стали 23 талантливых художника. Всего на конкурс поступило более 50 работ среди них были и живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

«Уровень работ высокий, поэтому с большим трудом выбирали лучшие, потому что они хорошие, они хорошо и талантливо написаны, они интересные и из них выбрать было очень непросто»,- рассказал директор Пензенской Картинной галереи им. К.А. Савицкого, Кирилл Застрожный.

Выбирать лучшие работы было действительно тяжело, ведь каждая из них по-своему прекрасна и пропитана любовью авторов к своей родине.

Семья Вилковых из Сердобска-семья творческая, все они занимаются написанием картин. Поэтому они решили принять участие в конкурсе в полном составе: мама, папа, дочка и сын.

«Мы стараемся не пропускать никаких конкурсов, никаких выставок, о которых узнаём, стараемся не пропускать. Решили себя показать и на других посмотреть, а ещё такой конкурс, где можно с детьми поучаствовать»,-поделилась Елена Вилкова.

Торжественная церемония награждения всех участников конкурса состоялась в Пилястровом зале Губернаторского дома, а накануне Нового года редакции портала «Пенза-Взгляд» и газеты «Горожанин» приняли решение вручить небольшие призы и подарки абсолютно всем участникам конкурса.

Новость: Валерия Митякина

2016-12-22
По итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области составит более 204 млрд. руб.
 По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области
 
2016-12-22
Профессор Пензенской государственной сельскохозяйственной академии прочла лекции в Нейбранденбургском отраслевом институте
 Международное образовательное пространство
 
2016-12-22
Кролиководством займутся в Бессоновском районе Пензенской области
 Новое фермерское хозяйство
 
2016-12-22
Производством лука на зелень займется новое фермерское хозяйство
 На текущей неделе в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства
 
2016-12-22
С 24 по 31 декабря 2016 года в городе Пензе будет работать предновогодняя ярмарка
 Приглашаем горожан и гостей города Пензы
 

Новости партнеров
 
На сайте: 40ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru