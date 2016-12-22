Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 23 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Преступная группа за сбыт наркотиков осуждена к лишению свободы
Сегодня в Пензе
 

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 11-ти жителям Пензенской области в возрасте от 16 до 34 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"),  организованной группой, в том числе в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с июля 2014 года по март 2015 года участники организованной преступной группы, распределив роли, незаконно сбывали наркотические средства на территории Пензы и Пензенской области с использованием ресурсов одного из криминальных интернет-магазинов.

В преступной группе имелась своя иерархия, роли ее участников были четко распределены, а также разработана схема бесконтактной торговли наркотическими средствами.

В целях конспирации члены преступной группы обменивались сообщениями без визуального контакта, путем использования интернет-мессенджеров и сим-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные «тайники-закладки», исключая тем самым возможность непосредственной встречи покупателей с участниками преступной группы.

В ходе задержания членов группы сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 13 кг синтетических наркотиков, предназначавшихся для незаконного сбыта.

В ходе обысков были изъяты электронные носители и средства связи, при помощи которых общались злоумышленники, а также другие предметы и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Расследование уголовного дела продолжалось более года. В рамках предварительного следствия допрошено около 50 свидетелей, проведено 35 различных экспертиз.

Приговором суда участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего и строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области

2016-12-22
По итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области составит более 204 млрд. руб.
 По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области
 
2016-12-22
Профессор Пензенской государственной сельскохозяйственной академии прочла лекции в Нейбранденбургском отраслевом институте
 Международное образовательное пространство
 
2016-12-22
Кролиководством займутся в Бессоновском районе Пензенской области
 Новое фермерское хозяйство
 
2016-12-22
Производством лука на зелень займется новое фермерское хозяйство
 На текущей неделе в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства
 
2016-12-22
С 24 по 31 декабря 2016 года в городе Пензе будет работать предновогодняя ярмарка
 Приглашаем горожан и гостей города Пензы
 

Новости партнеров
 
На сайте: 11ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru