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Преступная группа за сбыт наркотиков осуждена к лишению свободы
Сегодня в Пензе
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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 11-ти жителям Пензенской области в возрасте от 16 до 34 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в том числе в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что с июля 2014 года по март 2015 года участники организованной преступной группы, распределив роли, незаконно сбывали наркотические средства на территории Пензы и Пензенской области с использованием ресурсов одного из криминальных интернет-магазинов. В преступной группе имелась своя иерархия, роли ее участников были четко распределены, а также разработана схема бесконтактной торговли наркотическими средствами. В целях конспирации члены преступной группы обменивались сообщениями без визуального контакта, путем использования интернет-мессенджеров и сим-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные «тайники-закладки», исключая тем самым возможность непосредственной встречи покупателей с участниками преступной группы. В ходе задержания членов группы сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 13 кг синтетических наркотиков, предназначавшихся для незаконного сбыта. В ходе обысков были изъяты электронные носители и средства связи, при помощи которых общались злоумышленники, а также другие предметы и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжалось более года. В рамках предварительного следствия допрошено около 50 свидетелей, проведено 35 различных экспертиз. Приговором суда участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего и строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 11-ти жителям Пензенской области в возрасте от 16 до 34 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в том числе в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что с июля 2014 года по март 2015 года участники организованной преступной группы, распределив роли, незаконно сбывали наркотические средства на территории Пензы и Пензенской области с использованием ресурсов одного из криминальных интернет-магазинов.
В преступной группе имелась своя иерархия, роли ее участников были четко распределены, а также разработана схема бесконтактной торговли наркотическими средствами.
В целях конспирации члены преступной группы обменивались сообщениями без визуального контакта, путем использования интернет-мессенджеров и сим-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные «тайники-закладки», исключая тем самым возможность непосредственной встречи покупателей с участниками преступной группы.
В ходе задержания членов группы сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 13 кг синтетических наркотиков, предназначавшихся для незаконного сбыта.
В ходе обысков были изъяты электронные носители и средства связи, при помощи которых общались злоумышленники, а также другие предметы и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжалось более года. В рамках предварительного следствия допрошено около 50 свидетелей, проведено 35 различных экспертиз.
Приговором суда участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего и строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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