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Местный житель признан виновным в нанесении телесных повреждений к сотруднику полиции
Сегодня в Пензе
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Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Пензы СУ Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Следствием и судом установлено, что около 3 часов 3 октября текущего года, сотрудники полиции в рамках мероприятий по розыску подозреваемого в грабеже, прибыли в помещение кафе на ул. Кирова в городе Пензе. Когда один из полицейских подошел к посетителю заведения, по внешним признакам, походившему на лицо, объявленное в ориентировке разыскиваемых лиц, и попросил выйти на улицу, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно. После чего нанес сотруднику полиции не менее двух ударов рукой в область лица. Указанными действиями полицейскому были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Пензы СУ Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что около 3 часов 3 октября текущего года, сотрудники полиции в рамках мероприятий по розыску подозреваемого в грабеже, прибыли в помещение кафе на ул. Кирова в городе Пензе. Когда один из полицейских подошел к посетителю заведения, по внешним признакам, походившему на лицо, объявленное в ориентировке разыскиваемых лиц, и попросил выйти на улицу, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно. После чего нанес сотруднику полиции не менее двух ударов рукой в область лица.
Указанными действиями полицейскому были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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