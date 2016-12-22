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 Пятница, 23 декабря 2016
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Местный житель признан виновным в нанесении телесных повреждений к сотруднику полиции
Сегодня в Пензе
 

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Пензы СУ Следственного комитета  России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что около 3 часов 3 октября текущего года, сотрудники полиции в рамках мероприятий по розыску подозреваемого в грабеже, прибыли в помещение кафе на ул. Кирова в городе Пензе. Когда один из полицейских подошел к посетителю заведения, по внешним признакам, походившему на лицо, объявленное в ориентировке разыскиваемых лиц, и попросил выйти на улицу, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно. После чего нанес сотруднику полиции не менее двух ударов рукой в область лица.

Указанными действиями полицейскому были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области

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