|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ссора закончилась убийством
Сегодня в Пензе
|
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области предъявлено обвинение 61-летнему жителю поселка Новознаменский Башмаковского района Пензенской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, обвиняемый в зимний период проживал в доме в поселке Новознаменский Башмаковского района у своего 67-летнего знакомого. Вечером 18 декабря 2016 года при распитии спиртного между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений, высказанных хозяином дома в адрес постояльца. В ходе конфликта обвиняемый деревянной лопатой нанес множественные удары в область головы пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области предъявлено обвинение 61-летнему жителю поселка Новознаменский Башмаковского района Пензенской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, обвиняемый в зимний период проживал в доме в поселке Новознаменский Башмаковского района у своего 67-летнего знакомого. Вечером 18 декабря 2016 года при распитии спиртного между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений, высказанных хозяином дома в адрес постояльца. В ходе конфликта обвиняемый деревянной лопатой нанес множественные удары в область головы пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru