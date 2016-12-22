Ссора закончилась убийством

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области предъявлено обвинение 61-летнему жителю поселка Новознаменский Башмаковского района Пензенской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, обвиняемый в зимний период проживал в доме в поселке Новознаменский Башмаковского района у своего 67-летнего знакомого. Вечером 18 декабря 2016 года при распитии спиртного между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений, высказанных хозяином дома в адрес постояльца. В ходе конфликта обвиняемый деревянной лопатой нанес множественные удары в область головы пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.