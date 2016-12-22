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На предприятии ОАО «Атмис-сахар» мужчина получил телесные повреждения
Сегодня в Пензе
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Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник промышленного отдела ООО «СДС» (г. Москва) находился на предприятии ОАО «Атмис-сахар», расположенном в городе Каменке Пензенской области по служебным вопросам. Находясь в помещении жомопрессового отделения главного корпуса при ремонте и запуске ленточного траспортера мужчина получил телесные повреждения в виде травматического отчленения руки. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, изучается изъятая документация, регламентирующая правила техники безопасности на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник промышленного отдела ООО «СДС» (г. Москва) находился на предприятии ОАО «Атмис-сахар», расположенном в городе Каменке Пензенской области по служебным вопросам. Находясь в помещении жомопрессового отделения главного корпуса при ремонте и запуске ленточного траспортера мужчина получил телесные повреждения в виде травматического отчленения руки.
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, изучается изъятая документация, регламентирующая правила техники безопасности на предприятии.
Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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