С 17 по 19 декабря 2016 года ХК «Заречные Бобры» провел серию товарищеских матчей на выезде. Первую игру сурские огнеборцы провели под флагом Управления специальной пожарной охраны МЧС России в Екатерин-бурге. Красивейший город, который является одной из самых ярких досто-примечательностей нашей страны, располагаясь на границе Европы и Азии, также он стал кузницей молодых спасателей. Уральский институт ГПС МЧС готовит своих специалистов в самых лучших традициях. В этом зареченцы смогли убедиться во время обзорной экскурсии по учебному заведению, где увидели будни курсантов, приобщились к истории института, побывав в его музее. Не только культурная, а также спортивная программа ожидала гостей Екатеринбурга. Хоккей снова объединил коллег.

Ледовый дворец «Золотая шайба» встретил команду Управления специ-альной пожарной охраны МЧС России и команду «Огненный щит» Ураль-ского института ГПС МЧС. Выездные игры всегда самые сложные. Сказыва-ется не только тяжелая дорога, но и отсутствие поддержки болельщиков. Настоящие хоккеисты всегда отличаются спортивным азартом, который поз-воляет забыть про волнение и настроиться на игру. Обе команды уже хорошо известны всему пожарному братству в нашей стране, как раз в этом и была главная интрига матча: кто же возьмёт верх? Первыми распечатали ворота противников хоккеисты команды УСПО (счёт открыл Андрей Пензин), затем они же забили ещё одну шайбу, обезопасив себя. Но хоккей спорт высоко-скоростной и ситуация может измениться мгновенно – «Огненный щит» со-кращает разрыв. Игра набирала обороты: Сергей Мазурин (УСПО) удачно выполнил штрафной бросок, ответ от хозяев не заставил себя ждать. Каза-лось бы, выполненный Мазуриным дубль определит исход матча, но хоккеи-сты «Огненного щита» ставят точку в игре, сокращая разрыв в ещё одну шайбу. Итоговый счёт: 3:2. Победила команда Управления специальной по-жарной охраны.

Для всей команды было впечатляющим посещение храма «Спас на крови», который построен на месте убиения семьи Романовых, последних рос-сийских монархов великой правящей династии. Один из самых печальных моментов истории нашей страны….

Следующая точка хоккейного маршрута «Бобров» - город Пермь. Даже суровые уральские морозы не смогли испортить впечатления от этого совре-менного прогрессивного города с развитой промышленностью и своей ин-фраструктурой. Уже перед игрой огнеборцы получили заряд хорошего настроения, сделав традиционное фото у местной достопримечательности – памятника «Пермяку – солёные уши» (Пермский край всегда славился добы-чей соли). Экскурсия по городу пролетела незаметно и пришло время для главной задачи, которую ещё предстояло решить. Огнеборцы отправились в город-спутник Краснокамск, где должна была состояться встреча с хоккей-ной командой Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Колле-ги поприветствовали друг друга на льду и матч начался. На протяжении всей игры доминировали «Заречные Бобры», что и определило её итог. Одержать победу удалось с большим преимуществом. После матча сразу в путь. Пото-му что впереди была заключительная выездная встреча с не менее серьёзны-ми соперниками «Казанскими драконами» - победителями Ночной хоккейной лиги в г. Сочи, поэтому на игру нужно было настроиться серьёзно.

Как вы уже догадались, маршрут был проложен в Казань – город с тыся-челетней историей, город двух религий, которые живут рядом много лет. Во-круг потрясающая архитектура, а главное, замечательные люди. Основной частью экскурсии был, конечно же, казанский кремль. Зареченцы узнали об основании города и услышали множество интересных легенд о времени заво-евания Казанского ханства Иваном Грозным. Одна из главных культурных и религиозных достопримечательностей города – мечеть Кул-Шариф, которая ежедневно открывает свои двери не только для мусульман, но и для тысячи туристов. Завершило пешую экскурсию традиционное фотографирование ХК «Заречные Бобры». И пришло время готовиться к матчу. Казалось бы, оста-лось совсем не много и команда окажется дома, ведь усталость от переездов и насыщенность игровых дней стали откладывать свой отпечаток, но жела-ние завершить свой тур на высокой ноте превыше всего. На площадке опыт-ные соперники, которые не раз побеждали на различных турнирах: «Зареч-ные Бобры» - «Казанские драконы». Слаженные и скоростные огнеборцы ве-ли в счёте два периода и уже были уверены в своей победе, но приближаясь к кульминации игры «драконы» «раскусив тактику» гостей начали проводить успешные контратаки. Игра приняла новый оборот, но «Заречные Бобры» так просто не сдаются. Итоговый счёт: 7:2. Это даже не точка, завершающая се-рию выездных матчей, а восклицательный знак! Сурские огнеборцы вернулись домой и теперь на карте побед клуба отмечены еще три города.