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В технопарке «Рамеев» состоялось заседание Совета главных инженеров
Сегодня в Пензе
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21 декабря в Технопарке высоких технологий «Рамеев» состоялся очередной Совет главных инженеров, в котором приняли участие заместитель Министра промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области Михаил Антонов, представители Вузов, Пензенской ТПП, главные инженеры и технические директоры более 30 крупных и средних промышленных предприятий региона. В ходе визита участникам мероприятия были представлены технологические возможности центра обеспечения промышленного комплекса Пензенской области на базе Технопарка, в частности, установка гидроабразивной резки, оборудование термообработки - печь закалочная вакуумная SECO WARWICK и котельная Технопарка, спроектированная и введенная в эксплуатацию ООО «Пензагазкомплект». Представитель Пензенской ТПП выступила с докладом о специальной оценке условий труда, представитель Компании 3М выступил с презентацией о современных средствах защиты органов дыхания.
21 декабря в Технопарке высоких технологий «Рамеев» состоялся очередной Совет главных инженеров, в котором приняли участие заместитель Министра промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области Михаил Антонов, представители Вузов, Пензенской ТПП, главные инженеры и технические директоры более 30 крупных и средних промышленных предприятий региона.
В ходе визита участникам мероприятия были представлены технологические возможности центра обеспечения промышленного комплекса Пензенской области на базе Технопарка, в частности, установка гидроабразивной резки, оборудование термообработки - печь закалочная вакуумная SECO WARWICK и котельная Технопарка, спроектированная и введенная в эксплуатацию ООО «Пензагазкомплект».
Представитель Пензенской ТПП выступила с докладом о специальной оценке условий труда, представитель Компании 3М выступил с презентацией о современных средствах защиты органов дыхания.
Новость: Управление инновационной политики Минпрома Пензенской области
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