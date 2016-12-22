С 24 по 31 декабря 2016 года в городе Пензе будет работать предновогодняя ярмарка. Пензенские сельскохозяйственные товаропроизводители в преддверии новогодних и рождественских праздников представят горожанам, гостям города и области широкий ассортимент местных продуктов к праздничному столу по доступным ценам. Пензенцы смогут приобрести мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлеб, булочные и кондитерские изделия, сахар-песок, муку, масло, овощи и другую продукцию местных аграриев.

Ярмарка местных товаропроизводителей будет работать с 8.00 до 15.00 часов по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 120.

Приглашаем горожан и гостей города Пензы на предновогоднюю ярмарку местных производителей!