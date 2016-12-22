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Производством лука на зелень займется новое фермерское хозяйство
Сегодня в Пензе
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На текущей неделе в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства Елены Разумовой. Фермер занимается производством лука на зелень. Елена Разумова – участник мероприятий программы поддержки начинающих фермеров. На полученные средства гранта была построена теплица из поликарбоната площадью 400 кв. м, проведены работы по подведению газа, построена котельная. Фермерское хозяйство в части реализации произведенной продукции успешно сотрудничает с предприятиями торговли. В настоящее время заключены договоры поставки с крупными торговыми точками города Пензы. В ближайших планах главы крестьянского хозяйства – продолжить развитие и расширение агробизнеса и построить еще одну теплицу.
На текущей неделе в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства Елены Разумовой. Фермер занимается производством лука на зелень.
Елена Разумова – участник мероприятий программы поддержки начинающих фермеров. На полученные средства гранта была построена теплица из поликарбоната площадью 400 кв. м, проведены работы по подведению газа, построена котельная.
Фермерское хозяйство в части реализации произведенной продукции успешно сотрудничает с предприятиями торговли. В настоящее время заключены договоры поставки с крупными торговыми точками города Пензы.
В ближайших планах главы крестьянского хозяйства – продолжить развитие и расширение агробизнеса и построить еще одну теплицу.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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