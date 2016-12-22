|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Кролиководством займутся в Бессоновском районе Пензенской области
Сегодня в Пензе
|
В декабре 2016 года в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства Елены Смирновой. Фермерское хозяйство является участником программных мероприятий по линии областного минсельхоза по поддержке начинающих фермеров, занимается кролиководством. В рамках реализации бизнес-проекта в хозяйстве построена ангарная кроликоферма и приобретено поголовье кроликов. В перспективе планируется увеличение количества животноводческих помещений для разведения и содержания поголовья кроликов, а также намечено строительство убойного цеха.
В декабре 2016 года в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства Елены Смирновой. Фермерское хозяйство является участником программных мероприятий по линии областного минсельхоза по поддержке начинающих фермеров, занимается кролиководством.
В рамках реализации бизнес-проекта в хозяйстве построена ангарная кроликоферма и приобретено поголовье кроликов. В перспективе планируется увеличение количества животноводческих помещений для разведения и содержания поголовья кроликов, а также намечено строительство убойного цеха.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru