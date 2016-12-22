Кролиководством займутся в Бессоновском районе Пензенской области

В декабре 2016 года в Бессоновском районе Пензенской области состоялось открытие крестьянского фермерского хозяйства Елены Смирновой. Фермерское хозяйство является участником программных мероприятий по линии областного минсельхоза по поддержке начинающих фермеров, занимается кролиководством. В рамках реализации бизнес-проекта в хозяйстве построена ангарная кроликоферма и приобретено поголовье кроликов. В перспективе планируется увеличение количества животноводческих помещений для разведения и содержания поголовья кроликов, а также намечено строительство убойного цеха.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области