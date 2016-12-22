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Профессор Пензенской государственной сельскохозяйственной академии прочла лекции в Нейбранденбургском отраслевом институте
Сегодня в Пензе
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Завершился визит в Нейбранденбургский отраслевой институт (Германия) профессора кафедры «Селекция и семеноводство» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Ирины Кошеляевой Ирины. В рамках договора о сотрудничестве по программе «Эразмус+» профессор находилась в Германии с 12 по 17 декабря 2016 года. Ирина Кошеляева прочитала 4 лекции для бакалавров и магистров агротехнологического факультета Нейбранденбургского отраслевого института. На лекциях обсуждались темы, касающиеся развития сельского хозяйства Пензенской области, допуска сортов к использованию и организации семеноводства, структуры посевных площадей, а также организации образовательного процесса в сельскохозяйственной академии. Профессор отметила, что после лекций проходили активные дискуссии, в которых принимали участие студенты и преподаватели Нейбранденбургского отраслевого института. Проведенная работа по программе «Эразмус+» является важным фактором продвижения академии и интеграции ее в международное образовательное пространство, и позволяет повышать качество образовательного процесса.
Завершился визит в Нейбранденбургский отраслевой институт (Германия) профессора кафедры «Селекция и семеноводство» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Ирины Кошеляевой Ирины. В рамках договора о сотрудничестве по программе «Эразмус+» профессор находилась в Германии с 12 по 17 декабря 2016 года.
Ирина Кошеляева прочитала 4 лекции для бакалавров и магистров агротехнологического факультета Нейбранденбургского отраслевого института. На лекциях обсуждались темы, касающиеся развития сельского хозяйства Пензенской области, допуска сортов к использованию и организации семеноводства, структуры посевных площадей, а также организации образовательного процесса в сельскохозяйственной академии. Профессор отметила, что после лекций проходили активные дискуссии, в которых принимали участие студенты и преподаватели Нейбранденбургского отраслевого института.
Проведенная работа по программе «Эразмус+» является важным фактором продвижения академии и интеграции ее в международное образовательное пространство, и позволяет повышать качество образовательного процесса.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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