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По итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области составит более 204 млрд. руб.
Сегодня в Пензе
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По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области по итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составит более 204 млрд. руб. или 111,2% к 2015 году, в том числе в «обрабатывающих производствах» - 180 млрд. руб. с ростом 12,5%. За январь-ноябрь 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составил 182,1 млрд. руб. или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года. Наибольший рост объемов отгруженных промышленных товаров в текущем году обеспечили предприятия по следующим видам экономической деятельности: - «производство машин и оборудования» (137,8%); - «производство транспортных средств и оборудования» (123,6%); - «целлюлозно-бумажное производство» (126,2 %); - «текстильное и швейное производство» (136,9%).
По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области по итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составит более 204 млрд. руб. или 111,2% к 2015 году, в том числе в «обрабатывающих производствах» - 180 млрд. руб. с ростом 12,5%.
За январь-ноябрь 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составил 182,1 млрд. руб. или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года.
Наибольший рост объемов отгруженных промышленных товаров в текущем году обеспечили предприятия по следующим видам экономической деятельности:
- «производство машин и оборудования» (137,8%);
- «производство транспортных средств и оборудования» (123,6%);
- «целлюлозно-бумажное производство» (126,2 %);
- «текстильное и швейное производство» (136,9%).
Новость: Управление инновационной политики Минпрома Пензенской области
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