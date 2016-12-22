По итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области составит более 204 млрд. руб.

По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области по итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составит более 204 млрд. руб. или 111,2% к 2015 году, в том числе в «обрабатывающих производствах» - 180 млрд. руб. с ростом 12,5%.

За январь-ноябрь 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составил 182,1 млрд. руб. или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года.

Наибольший рост объемов отгруженных промышленных товаров в текущем году обеспечили предприятия по следующим видам экономической деятельности:

- «производство машин и оборудования» (137,8%);

- «производство транспортных средств и оборудования» (123,6%);

- «целлюлозно-бумажное производство» (126,2 %);

- «текстильное и швейное производство» (136,9%).