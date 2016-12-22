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 Пятница, 23 декабря 2016
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По итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области составит более 204 млрд. руб.
Сегодня в Пензе
 

По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области по итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составит более 204 млрд. руб. или 111,2% к 2015 году, в том числе в «обрабатывающих производствах» - 180 млрд. руб. с ростом 12,5%.

За январь-ноябрь 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области (по чистым видам экономической деятельности) составил 182,1 млрд. руб. или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года.

Наибольший рост объемов отгруженных промышленных товаров в текущем году обеспечили предприятия по следующим видам экономической деятельности:             

- «производство машин и оборудования» (137,8%);

- «производство транспортных средств и оборудования» (123,6%);

- «целлюлозно-бумажное производство» (126,2 %);

- «текстильное и швейное производство» (136,9%).

Новость: Управление инновационной политики Минпрома Пензенской области

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По итогам 2016 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями области составит более 204 млрд. руб.
 По предварительным прогнозным данным Минпрома Пензенской области
 
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