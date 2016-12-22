Год Кино в России подходит к своему концу, но Пензенский драматический театр никак не хочет с ним прощаться. За основу сценария вечера взяты 3 знаменитых новогодних фильма без которых жители России не представляют себе Новый Год-это «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Чародеи» и «Карнавальная ночь».

«На основе этого написан сценарий будут определённые конкурсы, будем петь, танцевать, веселиться, будет невероятно добрая атмосфера и конечно же будет Дед Мороз и Снегурочка»,- рассказал актёр Пензенского Драматического театра, Владислав Матюкин.

Кстати, эти волшебные персонажи, тоже приготовили немало сюрпризов, даже их появление будет не совсем обычным. Организаторы новогоднего вечера обещают, что будет много всего интересного и занимательного.

«Многие думают, что у нас тут, какое-то возрастное ограничение-нет. Пожалуйста приходите, кому 15 лет,17,25,70,90, кто, как захочет пожалуйста приходите в любом возрасте всем будем рады»,-поделился Владислав Матюкин.

Помимо всего прочего на Новогоднем вечере будет «живой» вокал, в роли ведущих будут актёры Драматического театра Илья Кочетков и Вера Дупенко. В их исполнении гости смогут услышать песни из популярных российских фильмов.

«Мы приглашаем всех на вечер добра и сказочной атмосферы»,- прокомментировал Владислав Матюкин.