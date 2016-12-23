Ёлочка, не гори!

Вместо подарков под елкой пока только огнетушитель. Не новогодний атрибут, а первое средство безопасности. Проведение новогодних елок в Пензенском драмтеатре разрешат после тщательной проверки. Накануне новогодних праздников главная задача сотрудников МЧС – проверить соблюдение всех требований пожарной безопасности.

«Театр обеспечен первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Внутренний водопровод находится в исправном состоянии. Система пожарной автоматики и противопожарный занавес также работают», – отметил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы Алексей Виноградов.

Противопожарный занавес – механизм сложный, но быстрый. При необходимости он полностью опустится за несколько секунд.

«Если в театре нет представлений, например, ночью, он опущен. Если на сцене происходит репетиция или спектакль, его поднимают», – рассказал директор Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского Александр Фомин.

Исправность всех механизмов защитного экрана полностью проверили еще осенью. В его рабочем состоянии сомнений нет.