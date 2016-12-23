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Федеральные дотации в бюджет Пензенской области увеличатся
Сегодня в Пензе
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О первых рабочих месяцах на посту Депутата Государственной Думы VII созыва Леонид Левин рассказывает с воодушевлением. За столь короткий срок уже удалось сделать не мало. Прежде всего — пролоббировать интересы Пензенской области при утверждении главного финансового документа страны — бюджета Российской Федерации на 2017 год.
«Для меня, как для депутата, было важно, чтобы параметры, заложенные на Пензенскую область в первом чтении, были увеличены. И нам вместе с моими коллегами, представляющими Пензенский регион, удалось этого добиться уже ко второму чтению проектного документа», — пояснил Леонид Леонидович.
Второе чтение состоялось 7-ого декабря, а уже 9-ого бюджет был утверждён окончательно. Согласно документу, межбюджетные трансферты на нужды Пензенской области были увеличены.
«Объём дотаций из федерального бюджета в бюджет Пензенской области был увеличен в 6,5 раз. Он составит в 2017 году 7 миллиардов 828 миллионов рублей», — отметил Леонид Левин.
Основная часть дотаций будет направлена на решение проблем в социальной сфере: обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения; организация доступной среды для инвалидов; улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, предусмотрены дотации на развитие здравоохранения, культуры и других сфер.
Леонид Левин особо подчеркнул, что намерен активно работать непосредственно с населением области. Только с начала срока его депутатских полномочий за помощью уже обратились более восьмисот граждан. Большую часть вопросов удалось разрешить положительно.
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