Добро пожаловать!

В 70-ти километрах от Пензы, на площади 10 гектаров расположились «Хопровские зори» - курортная здравница нашего края. В этом году здесь были отремонтированы спальный и лечебный корпуса, здание клуба, а также завершен ремонт водолечебного отделения. Чтобы убедиться в качестве реконструированных объектов Глава региона Иван Белозерцев с деловым визитом побывал в оздоровительном комплексе.

«Ремонт должен быть качественным, современным. Но самое главное для людей, это лечебные процедуры и предоставляемый спектр услуг-наличие телевизоров, точек Wi-Fi, питание, и отношение медперсонала»,- подчеркнул Иван Белозерцев.

Санаторий «Хопровские зори» рассчитан на 220 мест, отдыхающие могут разместиться в номерах разной ценовой категории. Ежегодно здесь отдыхает и получает лечебные процедуры около 5-тысяч человек, из них 400 пензенцев по губернаторской программе реабилитации больных после инсульта.

«Лечебные услуги здесь на очень хорошем уровне. Медперсонал работает по субботам и воскресеньям, это является большим плюсом для отдыхающих»,- говорит Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Губернатор поручил руководителям других пензенских здравниц перенять положительный опыт учреждения «Хопровские зори». В этот же день Глава региона поблагодарил за проделанную работу коллектив оздоровительно-лечебного учреждения. За большой личный вклад в развитие санаторно-курортного комплекса Пензенской области и высокие показатели, достигнутые в 2016 году, Иван Белозерцев наградил отличившихся сотрудников Почётными грамотами Губернатора Пензенской области.