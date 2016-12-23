«Зелёная волна»

О природе своего родного края они знают практически всё: редкие виды растений, животных и уголки области, которые нуждаются в особом оберегании. Узнать их можно по эмблеме, своим символом активисты экологического движения выбрали зеленую волну. На протяжении года она сопровождала их в экспедициях, экологических рейдах и фестивалях.

«Зеленая волна» – это рейды, экспедиции, субботники и фестивали: «День Хопра», «День Суры», «Большая медведица». Всё направлено на то, чтобы сделать наш мир чище, лучше и красивее», – рассказал председатель Пензенского отделения РГО Игорь Пантюшов.

Проект стартовал в 2014 году и с тех пор успел объединить немало сторонников экологического движения: это школьники, студенты и общественные деятели. К мнению молодых экологов прослушиваются и представители власти. Совместные акции «Зеленая волна» проводит с региональным министерством лесного хозяйства.

«Молодежь стала более активной, большее интересуется вопросами экологии. Как сберечь лес и правильно его посадить», – отметил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Вячеслав Лебедев.

Движение ведет свою деятельность под эгидой Русского географического общества. Экологические проекты молодежи в этом году прогремели на всю область. Главная цель «Зеленой волны» – привлечь внимание общественности к проблемам охраны природы.

«Нас много, мы сильны! И мы приложим все усилия, чтобы природа Пензенской области была краше и радовала всех нас», – заметил Игорь Пантюшов.

Активистам «Зеленой волны» по итогам года вручили грамоты и благодарности.