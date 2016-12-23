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Знакомая с детства история в новом свете
Сегодня в Пензе
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К Новому году сцена драматического театра заиграла яркими красками. Артисты проводят последние репетиции перед премьерой гофмановского «Щелкунчика». В знакомой с детства сказке нет диалогов и монологов - актеры передают все эмоции языком жестов. Поэтому, для исполнителей ролей стоит непростая задача. Например, у актера, исполняющего главную роль, лицо скрыто под увесистой маской.
«У каждой роли есть свои сложности. В роли «Щелкунчика» привыкал долго к маске, в ней было тяжело дышать»,- говорит актер Пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского, Артем Тихомиров.
Создатель пластической постановки Алексей Зыков – ведущий хореограф-постановщик из Саратова. В его интерпретации «Щелкунчик» максимально приближен к оригиналу сказки Э. Т. А. Гофмана.
«Гофмановская история достаточно сложная. С одной стороны, это рождественская история, а с другой - очень серьезная сказка, потому что здесь идет речь об уродстве душевном, об уродстве физическом»,- рассказывает режиссер-постановщик, Алексей Зыков.
Премьера спектакля состоится в субботу, 24 декабря. В новогодний сезон театр ожидает принять не меньше 30 тысяч гостей.
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