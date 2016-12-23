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Ими гордится регион
Сегодня в Пензе
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Десятки дипломов, почётных грамот и сертификатов — всё это результат упорной работы пензенских педагогов и их учеников. Свои достижения лучшие школы области представили на выставке в Губернаторском доме. Кто-то гордится победами во Всероссийских олимпиадах, кто-то — успехами в декоративно-прикладном творчестве и культурной деятельности. А вот школа села Норовка Нижнеломовского района может похвалиться всем сразу! Директор Людмила Порохина отметила: «В нашей школе реализуется много региональных проектов. Во-первых, проект «Одарённые дети». У нас ведётся Банк одарённых детей, с помощью которого отслеживаем каждого ребёнка, изучаем его способности. Наши учащиеся — победители международных и всероссийских конкурсов. Во-вторых, проект «Обучение через предпринимательство», в рамках которого в школе действует кооператив по пошиву пастельного белья».
За высокие достижения школа получила сертификат на полмиллиона рублей! Денежные вознаграждения Губернатор презентовал и другим учебным заведениям области, достигшим высоких результатов в научной и общественной деятельности. А победителям Всероссийских олимпиад Иван Белозерцев вручил Благодарственные Письма: «Я понимаю, что это огромный труд, усилия детей, их родителей и, конечно, педагогов. Только через образование мы можем стратегически развивать Россию».
За добросовестный труд и достойное воспитание учащихся Почётными Грамотами наградили и педагогов.
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