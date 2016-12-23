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ПОСЫЛКА ИЗ КИТАЯ
Сегодня в Пензе
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Прежде, чем оказаться в Пензе, это запрещенный товар пересек границу. В посылках из Китая житель Заречного получал синтетический наркотик, предварительно, сделав заказ в интернете по поддельному паспорту.
«В своем гараже злоумышленник фасовал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Заказы на приобретение наркотиков получал через интернет и после поступления денежных средств выезжал в Пензу, где делал закладки, в которых оставлял товар», - сообщила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В областном центре мужчину задержали полицейские.
«При личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли около 200 граммов синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту. И кроме того около 2 млн. рублей, предположительно полученных от незаконного сбыта наркотических средств», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Всего в квартире подозреваемого найдено более 1 кг наркотиков синтетического происхождения. В настоящее время житель Зарецкого находится под стражей.
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