ПОСЫЛКА ИЗ КИТАЯ

Прежде, чем оказаться в Пензе, это запрещенный товар пересек границу. В посылках из Китая житель Заречного получал синтетический наркотик, предварительно, сделав заказ в интернете по поддельному паспорту.

«В своем гараже злоумышленник фасовал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Заказы на приобретение наркотиков получал через интернет и после поступления денежных средств выезжал в Пензу, где делал закладки, в которых оставлял товар», - сообщила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В областном центре мужчину задержали полицейские.

«При личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли около 200 граммов синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту. И кроме того около 2 млн. рублей, предположительно полученных от незаконного сбыта наркотических средств», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Всего в квартире подозреваемого найдено более 1 кг наркотиков синтетического происхождения. В настоящее время житель Зарецкого находится под стражей.