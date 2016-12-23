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Застройщиков больше - квартиры дешевле
Сегодня в Пензе
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Жилье в Пензе становиться все доступнее и доступнее. Так, в областном центре отпраздновали открытие еще одной строительной компании. Новый домостроительный комбинат будет выпускать арматуру, пустотные панели, материалы для каркасно-монолитного и панельного строительства. Кроме выпускаемой продукции молодое предприятие организовало сто дополнительных рабочих мест, что не мог не отметить губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на торжественной церемонии открытия компании.
«Сегодня проходит хорошее событие, связанное со строительством домостроительного комбината 21 век. Всегда радуешься, когда открывается производство. Это очень здорово, потому что создаются новые рабочие места», - подчеркнул Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Рождение нового предприятия, по мнению губернатора, говорит о том, что цены на жилье в Пензе будут падать. Это связано с большим количеством строительных организаций, которые выбрали Пензу местом своей работы. Учитывая это, конкуренция между ними будет серьезная.
«В строительной отрасли создается конкуренция. Она дает возможность снижать цену на жилье. В этом году, как бы нам сложно не было, мы должны выйти на цифру от 900 тысяч кв.м. жилья», - добавил глава региона.
Уже весной наступающего года на предприятии планируют наладить вторую линию производства по созданию трехслойных панелей, что позволит повысить качество возводимых объектов и ускорить строительство. Это значит, что конкуренция будет, следовательно, и цены на жилье упадут.
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