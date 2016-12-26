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«Под парусом надежды»
Сегодня в Пензе
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Фестиваль стартовал 22 ноября. В двух зональных этапах приняли участие 120 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам работы жюри были отобраны 40 ребят, представивших лучшие концертные номера и поделки. Все они были приглашены на новогодний праздник. Новогоднее представление началось в Органном зале, где ансамбль русской этнической музыки «Миряне» приготовил для детей новую увлекательную программу с участием сказочных персонажей и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки. Продолжился праздник в Большом зале, где в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» состоялся музыкальный спектакль «Варвара-краса - длинная коса». По окончанию праздника каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.
Фестиваль стартовал 22 ноября. В двух зональных этапах приняли участие 120 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам работы жюри были отобраны 40 ребят, представивших лучшие концертные номера и поделки. Все они были приглашены на новогодний праздник.
Новогоднее представление началось в Органном зале, где ансамбль русской этнической музыки «Миряне» приготовил для детей новую увлекательную программу с участием сказочных персонажей и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки. Продолжился праздник в Большом зале, где в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» состоялся музыкальный спектакль «Варвара-краса - длинная коса».
По окончанию праздника каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.
Новость: Марина Колдаева
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