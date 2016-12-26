Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 27 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Под парусом надежды»
Сегодня в Пензе
 

Фестиваль стартовал 22 ноября. В двух зональных этапах приняли участие 120 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам работы жюри были отобраны 40 ребят, представивших лучшие концертные номера и поделки. Все они были приглашены на новогодний праздник.

Новогоднее представление началось в Органном зале, где ансамбль русской этнической музыки «Миряне» приготовил для детей новую увлекательную программу с участием сказочных персонажей и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки. Продолжился праздник в Большом зале, где в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» состоялся музыкальный спектакль «Варвара-краса - длинная коса».

По окончанию праздника каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.

Новость: Марина Колдаева

2016-12-26
Сергей Есяков передал Областной детской больнице игровые наборы
 Сергей Есяков поздравил маленьких пациентов больницы и их родителей с наступающим Новым Годом
 
2016-12-26
В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве
 В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
 
2016-12-26
В Сосновоборском районе проведен мониторинг в рамках легализации оборота алкогольной продукции
 В ходе мониторинга не выявлено фактов реализации контрафактной алкогольной продукции
 
2016-12-26
В Лопатинском районе местный житель подозревается в публичном оправдании терроризма
 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
 
2016-12-26
Праздник для воспитанников Спасского детского дома
 В преддверии Нового года сотрудники следственного управления посетили Спасский детский дом
 

Новости партнеров
 
На сайте: 17ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru