«Под парусом надежды»

Фестиваль стартовал 22 ноября. В двух зональных этапах приняли участие 120 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам работы жюри были отобраны 40 ребят, представивших лучшие концертные номера и поделки. Все они были приглашены на новогодний праздник.

Новогоднее представление началось в Органном зале, где ансамбль русской этнической музыки «Миряне» приготовил для детей новую увлекательную программу с участием сказочных персонажей и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки. Продолжился праздник в Большом зале, где в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» состоялся музыкальный спектакль «Варвара-краса - длинная коса».

По окончанию праздника каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.