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Около 200 спортсменок от 10 лет и старше примут участие в соревнованиях
Сегодня в Пензе
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Соревнования Кубка Пензенской области по художественной гимнастике состоятся во Дворце спорта «Буртасы» с 27 по 29 декабря . За Кубок в групповых и индивидуальных упражнениях будут бороться около 200 спортсменок от 10 лет и старше. Торжественное открытие Кубка пройдет 27 декабря в 14.00. Начало соревнований – в 11.00.
Соревнования Кубка Пензенской области по художественной гимнастике состоятся во Дворце спорта «Буртасы» с 27 по 29 декабря .
За Кубок в групповых и индивидуальных упражнениях будут бороться около 200 спортсменок от 10 лет и старше. Торжественное открытие Кубка пройдет 27 декабря в 14.00. Начало соревнований – в 11.00.
Новость: Марина Колдаева
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