Проекты. Итоги. Цели

2016 год для Пензенской области прошел непросто, но в, целом, заканчивается положительно. В подтверждение тому позитивные достижения региона во многих сферах. Всех, кто трудился на благо своего края, Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил в ходе выступления на 22-й конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

«В 2016 году пензенская промышленность и сельское хозяйство сработали с плюсом по отношению к прошлому году. В Приволжском федеральном округе по всем показателям мы находимся в лидирующей группе», — сказал Иван Белозерцев.

Главным политическим событием 2016 года для страны стали выборы в Госдуму 7-го созыва. Чтобы голосование состоялось по всем правилам и без нарушений, сплоченно работали представители партийной и исполнительной власти, а также общественных организаций.

«Нас поддержали, потому что мы много работали, встречались с населением и отвечали на вопросы», — подчеркнул Глава региона.

Губернатор отметил, что представители партии должны постоянно работать с населением и активно участвовать в решении их проблем. Те, за кого граждане отдали свои голоса, должны оправдать оказанное доверие, и многое для этого уже делается. В 2016 году в регионе были успешно реализованы многие партийные проекты. Один из них — «Детский спорт».

«Проект «Детский спорт» позволил создать спортивную базу шаговой доступности, что привлекло максимальное число детей к занятиям физической культурой и спортом. Если в первый год реализации проекта во дворах с детьми у нас занимался десяток энтузиастов, то сейчас число дворовых тренеров превышает сотню, а число детей превысило 10 тыс.», — сообщил секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

В Пензенском районе для занятий спортом созданы все необходимые условия. В первичном отделении партии с гордостью отмечают достижения этого года и строят планы на будущее.

«На сегодняшний день в Пензенском районе есть футбольное поле с искусственным покрытием, есть физкультурно-оздоровительный комплекс, в школе села Кондоль отремонтирован спортивный зал в соответствии с последними требованиями государственного стандарта», — рассказала секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Пензенского района Ольга Баландина.

По федеральной программе в Бессоновском районе было отремонтировано два спортивных зала, установлено 12 игровых детских площадок. Благодаря поддержке партии район успешно развивается и совершенствует инфраструктуру.

«Например, у нас был финансирован проект на 24 млн. рублей по реконструкции детского сада в селе Бессоновка. Это очень важно для жителей, потому что на очереди стояло 400 детей. Все были очень рады», — отметила секретарь первичной организации Вазерского отделения № 10 партии «Единая Россия» Ольга Коновалова.

Проекты «Единой России» будут продолжены в полном объеме. В том числе, стартовавший в этом году проект «Наш двор». Благодаря ему только в Пензе удалось благоустроить более 100 дворов.

Участники конференции выбрали секретаря пензенского отделения партии «Единая Россия». Им вновь стал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. В состав политического совета вошли 30 новых представителей.