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 Вторник, 27 декабря 2016
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Итоги уходящего года
Сегодня в Пензе
 
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Областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова стала площадкой для подведения итогов социально-экономического развития нашего края за 2016 год. На XV съезде представители местного самоуправления наметили наиболее актуальные задачи.

 «Особое внимание органам местного самоуправления нужно уделить вопросам налаживания партнерских отношений с малым и средним бизнесом, это позволит объединить усилия органов власти и предпринимателей на выполнение программ социально-экономического развития территорий»,- отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Это, в свою очередь даст новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты и будет способствовать укреплению инвестиционной привлекательности Пензенской области.

«За прошедшие годы мы добились определённого прогресса в развитии промышленного потенциала региона. За 10 месяцев 2016 года по полному кругу предприятий индекс промышленного производства увеличился на 2 % (7 место в ПФО),- говорит Валерий Савин.

Основной рост промышленного производства наблюдается в легкой промышленности, целлюлозно –бумажном производстве, производстве транспортных средств и оборудовании. Большое внимание представители местного самоуправления уделяют и сельскохозяйственным отраслям.

«Объем производства продукции сельского хозяйства региона за 10 месяцев текущего года составил 83 млрд. рублей, что на 3,1 % больше аналогичного периода прошлого года»,- подчеркнул вице-губернатор Пензенской области.

Сегодня, у АПК есть потенциальные возможности обеспечивать продовольственную безопасность как нашего региона, так и в целом РФ. И конечно, достойный вклад в решение этой задачи вносят труженики Сурского края. Среди мер, которые будут развивать отрасль в следующем и последующих годах участниками съезда было названо увеличение площади земель сельхозяйственного назначения, а также введение в севооборот пустующих участков.

Новость: Мария Сайганова

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