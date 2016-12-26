В стенах Губернаторского дома раскинулась, ставшая уже традиционной, выставка декоративно-прикладного творчества. Картины, скульптуры, изделия из стекла, графика самых разных видов, а также уникальная коллекция авторской одежды – здесь представлено все то, чем богата Пензенская земля.

«Все объединено здесь идеей эксклюзива. То есть каждое здесь произведение в полном смысле этого слова можно назвать произведением искусства. Все, что представлено здесь, начиная от матрешек и заканчивая символом следующего года – это штучный товар, сделанный руками автора-художника»,- говорит Кирилл Застрожный, директор Пензенской Картинной галереи им. Савицкого.

Владимир Борисов, пензенский ремесленник работает вместе с женой. В этот раз он представил работы из дерева, роспись по камню и пензенскую бересту.

«Здесь есть и пейзаж и архитектура нашего города. Много рисуем по нашему городу сюжетов - матрешки, неваляшки. Кроме Пензы в сюжетах рисуем и столицу нашей страны - Москву»,- рассказывает Владимир Борисов, ремесленник.

Придя сюда, гости и жители города могут во-первых, приобрести памятный, эксклюзивный подарок, сувенир к Новому году, а во-вторых, убедиться в том, что сегодняшний уровень Пензенской художественной и ремесленной школы необычайно высок, ярок и интересен.