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 Вторник, 27 декабря 2016
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Штучный товар
Сегодня в Пензе
 
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В стенах Губернаторского дома раскинулась, ставшая уже традиционной, выставка декоративно-прикладного творчества. Картины, скульптуры, изделия из стекла, графика самых разных видов, а также уникальная коллекция авторской одежды – здесь представлено все то, чем богата Пензенская земля.

  «Все объединено здесь идеей эксклюзива. То есть каждое здесь произведение в полном смысле этого слова можно назвать произведением искусства. Все, что представлено здесь, начиная от матрешек и заканчивая символом следующего года – это штучный товар, сделанный руками автора-художника»,- говорит Кирилл Застрожный, директор Пензенской Картинной галереи им. Савицкого.

Владимир Борисов, пензенский ремесленник работает вместе с женой. В этот раз он представил работы из дерева, роспись по камню и пензенскую бересту.

«Здесь есть и пейзаж и архитектура нашего города. Много рисуем по нашему городу сюжетов - матрешки, неваляшки. Кроме Пензы в сюжетах рисуем и столицу нашей страны - Москву»,- рассказывает Владимир Борисов, ремесленник.  

Придя сюда, гости и жители города могут во-первых, приобрести памятный, эксклюзивный подарок, сувенир к Новому году, а во-вторых, убедиться в том, что сегодняшний уровень Пензенской художественной и ремесленной школы необычайно высок, ярок и интересен.

Новость: Мария Сайганова

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