|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
ПАРТИЯ СО СМЕРТЬЮ?
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В Пензенской области завершился региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности, организованного Министерством внутренних дел Российской Федерации. Он проводился в трех номинациях. На конкурс поступило более 50 работ, большая часть из них – от студентов учебных заведений.
«Основная цель этого мероприятия – привлечение общественности к вопросам наркомании, формирование здорового образа жизни и популяризация спортивно-массовых мероприятий»,- говорит Заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.
Итоги регионального этапа подвело жюри, в состав которого вошли сотрудники управления МВД России по Пензенской области, представители правительства региона и члены Общественного совета при УМВД.
«Конкурс полезный и меня порадовало то, что достаточное количество роликов претендовало на конкурс. Один плакат меня поразил «Партия со смертью?» - это серьезный слоган в антинаркотической пропаганде. В этом что- то есть»,- резюмировал Сергей Казаков, художественный руководитель Пензенского областного театра им. А. В. Луначарского.
По итогам конкурса победителями первого этапа были названы: Анна Корягина - в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы»; Яна Буза - в номинации «Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», а также Нижнеломовский многопрофильный техникум – в номинации «Лучший видеоролик».
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru