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 Вторник, 27 декабря 2016
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ПАРТИЯ СО СМЕРТЬЮ?
Сегодня в Пензе
 
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В Пензенской области завершился региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности, организованного Министерством внутренних дел Российской Федерации. Он проводился в трех номинациях. На конкурс поступило более 50 работ, большая часть из них – от студентов учебных заведений.

 «Основная цель этого мероприятия – привлечение общественности к вопросам наркомании, формирование здорового образа жизни и популяризация спортивно-массовых мероприятий»,-  говорит Заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.

Итоги регионального этапа подвело жюри, в состав которого вошли сотрудники управления МВД России по Пензенской области, представители правительства региона и члены Общественного совета при УМВД.

 «Конкурс полезный и меня порадовало то, что достаточное количество роликов претендовало на конкурс. Один плакат меня поразил «Партия со смертью?»  - это серьезный слоган в антинаркотической пропаганде. В этом что- то есть»,- резюмировал Сергей Казаков, художественный руководитель Пензенского областного театра им. А. В. Луначарского.  

По итогам конкурса победителями первого этапа были названы: Анна Корягина - в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы»; Яна Буза - в номинации «Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», а также Нижнеломовский многопрофильный техникум – в номинации «Лучший видеоролик».

Новость: Мария Сайганова

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