В Пензенской области завершился региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности, организованного Министерством внутренних дел Российской Федерации. Он проводился в трех номинациях. На конкурс поступило более 50 работ, большая часть из них – от студентов учебных заведений.

«Основная цель этого мероприятия – привлечение общественности к вопросам наркомании, формирование здорового образа жизни и популяризация спортивно-массовых мероприятий»,- говорит Заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.

Итоги регионального этапа подвело жюри, в состав которого вошли сотрудники управления МВД России по Пензенской области, представители правительства региона и члены Общественного совета при УМВД.

«Конкурс полезный и меня порадовало то, что достаточное количество роликов претендовало на конкурс. Один плакат меня поразил «Партия со смертью?» - это серьезный слоган в антинаркотической пропаганде. В этом что- то есть»,- резюмировал Сергей Казаков, художественный руководитель Пензенского областного театра им. А. В. Луначарского.

По итогам конкурса победителями первого этапа были названы: Анна Корягина - в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы»; Яна Буза - в номинации «Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», а также Нижнеломовский многопрофильный техникум – в номинации «Лучший видеоролик».